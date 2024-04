Milan - Sacchi promuove Motta e lancia una stoccata alla società

" Milan , non ci sono dubbi: prendi Thiago Motta e non sbaglierai”. L'hanno pensata così Fabio Capello e Arrigo Sacchi parlando del futuro allenatore dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport. Considerate le nette debacle del Milan contro Roma e Inter, costate Europa League e scudetto in favore dei ... Continua a leggere>>

sacchi: “Thiago Motta ha coraggio e idee, lo prenderei al milan anche se non ho capito qual è la catena di comando” - L’ex allenatore Arrigo sacchi consiglia l’italo-brasiliano ma non risparmia critiche alla società rossonera. Arrigo sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha elogiato Thiago Motta sostenendo che lo vedrebb ...

Continua a leggere>>

Sì a Thiago Motta: “La scelta giusta. Visionario e moderno, ma chi comanda al milan” - Le dichiarazioni dell'ex milan sacchi non lasciano alcun dubbio. La scelta giusta per la panchina del Diavolo porta ad un solo profilo ...

Continua a leggere>>

sacchi vota Motta: "Vince con le idee, non con i giocatori. Ma la società dovrà aiutarlo" - Arrigo e l'idea del tecnico del Bologna a milanello: "Ha dato un gioco a degli emeriti sconosciuti portandoli in Champions. È un po' come Gasperini, dà tanto a questo sport. Al milan con lui però all' ...

Continua a leggere>>