Meteo Roma del 26-04-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molte nuvole i settori con deboli piogge sparse al nord ovest neve oltre 1300 1500 metri al pomeriggio instabilità momento con pioggia acquazzoni sparsi in Quota neve rialzo oltre 1600 1800 m in serata e nottata ancora maltempo al nord ovest asciutto altrove con molte nubi al centro al mattino locali piogge sulla Toscana asciutto altrove con Cieli poco nuvolosi al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di pioggia acquazzoni sparsi nelle zone interne asciutto altrove in serata e nottata tempo e miglioramento ovunque con Ampi chiarimenti al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità sulla Sardegna è prevalente altrove al pomeriggio possibili locali fenomeni in Appennino a soleggiato sui restanti settori in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo ...