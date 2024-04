Melissa Neri ritrovata in Croazia Era in stato confusionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Rimini, 26 aprile 2024 -è statae sta bene. "Era in uno, ma per fortuna non è ferita. E ora la riportiamo a casa", dice Carmela Martini, la madre della 24enne che vive a Santarcangelo, di cui non si avevano più notizie da martedì sera. La ragazza, madre di una bimba di 4 anni, è statain, a Zagabria. Era stata lei stessa a dire alla madre, sabato scorso (il 20 aprile) di essere andata inper una vacanza. Ma dalla sera del 23 nessuno più aveva avuto notizie di. E Carmela, preoccupata per la figlia, descritta da lei stessa come "una ragazza molto fragile", stanotte è partita in auto con la figlia maggiore ed è andata a Zagabria, sperando di riuscire a trovare ...