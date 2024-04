Matteo Cornacchia - l’operaio con una disabilità schiacciato da una lastra | “Mai proposto un altro incarico”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 aprile 2024)è morto nella giornata di mercoledì 24 aprile mentre lavorava nell'azienda Dall'Era Siderurgica a Lograto (Brescia): è emerso che l'uomo avesse unaall'80 per cento. "Mi chiedo come sia possibile che un lavoratore con un'invalidità all'80 per cento lavori da solo sul carroponte", ha detto a Fanpage.it il coordinatore di Uil Brescia Mario Balio.