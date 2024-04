Massimiliano Varrese si propone per L’Isola dei Famosi | Cosa farei in Honduras

(Di venerdì 26 aprile 2024) Personaggi tv., reduce dall’esperienza all’interno della casa del “Grande Fratello”, ha dichiarato di sentirsi pronto ad affrontare nuove sfide. Proprio qualche giorno fa, l’ex concorrente del “Gf” ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo profilo Instagram in merito alla possibilità di poter partecipare a “dei”. Scopriamo insieme le sue parole.Leggi anche: Gene Gnocchi colpito da un terribile lutto: “Ci ha lasciato” Leggi anche: Tradimenti Totti e Blasi: spunta il nome di un big Mediaset e Ilary tremapronto per “dei, reduce dall’esperienza nella casa del “Grande Fratello”, è già proiettato verso nuovi ...

Massimiliano Varrese vorrebbe fare Pechino Express con un ex gieffino . L’attore ha risposto alle domande dei fan: dall’amore all’esperienza vissuta al reality di Canale 5 La partecipazione di Massimiliano Varrese al Grande Fratello è stata molto discussa per via dei continui attacchi a Beatrice ... Continua a leggere>>

Isola dei Famosi: svolta sul giallo dietro la scomparsa di Daniele, lite tremenda durante la notte, un gieffino si candida - Una nuova prova mette sotto stress tre naufraghi, intanto si scoprono dettagli sull'uscita misteriosa di Daniele e un temporale fa litigare Greta e Rosanna ...

Continua a leggere>>

massimiliano varrese si candida per l'Isola dei Famosi: "Ecco cosa farei" - massimiliano varrese si candida per l'Isola dei Famosi: ecco che naufrago sarebbe. Dopo aver partecipato al Grande Fratello, massimiliano varrese sogna di sbarcare in Honduras come naufrago dell’Isola ...

Continua a leggere>>

Dopo il GF, varrese si candida sia per L’Isola dei Famosi che per Pechino Express (che farebbe con un’ex coinquilino) - Dopo il GF, varrese si candida sia per L'Isola dei Famosi che per Pechino Express (che farebbe con un'ex coinquilino) ...

Continua a leggere>>