Marconi una vita bluceleste | Peccato retrocedere così I tifosi meritavano di più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Sono convinto che inon siano arrabbiati perché si ritorna in C ma per il modo.dopo solo un anno in B ci sta ma non dopo un campionato". Lorenzonon ha bisogno di presentazioni: recordman di sempre con 545 presenze in, 18 campionati di fila molti dei quali con la fascia di capitano al braccio. In una parola: la bandiera. Annata da dimenticare ma la partenza ad handicap della scorsa estate? "L’estate trascorsa tra ricorsi e la corsa ai lavori allo stadio non ha aiutato: le cose da fare erano tante e tutto sommato sono state gestite anche bene". Questo però ha creato problemi anche sul fronte tecnico. "Partire senza sapere in quale campionato giocherai non è mai facile". A Luciano Foschi si doveva dare più tempo? "Gli si poteva dare più tempo ...