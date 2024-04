Luigi Sbarra | Il sindacato deve uscire dal modello del ’900

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 aprile 2024) La «diversità» della sua organizzazione rispetto alla cgil. E poi la battaglia contro la cattiva occupazione... Il segretario generale della Cisl indica a Panorama gli obiettivi dell’impegno alla vigilia del primo maggio: gestione delle grandi crisi aziendali dall’ex Ilva a Stellantis, un freno alla fuga dei giovani dall’Italia, il controllo all’intelligenza artificiale, l’Europa realmente unita. Un programma che tutela gli interessi collettivi, ma non chiude al dialogo. Alla vigilia del primo maggio con prologo polemico tra il segretario della Cisl e Maurizio Landini della Cgil, Panorama ha chiesto a Sergiodi fare un punto sull’attualità sindacale. Per il Primo maggio con Cgil e Uil avete scelto questo tema: «Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale». A poche settimane dal voto europeo non c’è il rischio che diventi un tema di militanza ...