Ludovica Valli e la malattia - l’annuncio sui social | Sono giorni devastanti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 26 aprile 2024) Personaggi tv. La ex-tronista di “Uomini e Donne”,, ha raccontato sul suo profilo Instagram la preoccupazione per unache l’ha colpita recentemente. (…) Leggi anche: Chiara Ferragni crisi, la nuova strategia per recuperare soci e capitale Leggi anche: Fedez e Chiara Ferragni smettono di seguirsi sui. L’indiscrezione: “C’entra un uomo” Chi è: da tronista a influencerha iniziato la sua carriera televisiva partecipando al dating show di Canale 5 Uomini e Donne nelle vesti di tronista per poi approdare a Temptation Island insieme al compagno Fabio Ferrara con cui la relazione è naufragata. Oraha costruito una famiglia insieme al suo compagno Gianmaria Di ...