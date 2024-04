LIVE – Darderi-Fritz 6-7 3-5 - secondo turno Masters 1000 Madrid 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(terra rossa in altura). L’azzurro, che a febbraio ha sollevato al cielo il suo primo titolo in carriera sul circuito maggiore in quel di Cordoba, ha esordito alla Caja Mágica lasciando solamente sei giochi al veterano transalpino Gael Monfils. Ora l’asticella si innalza notevolmente contro il bombardiere californiano, dodicesima testa di serie della kermesse iberica e finalista da pochi giorni a Monaco di Baviera. Tra i due tennisti si tratta del primo incrocio di sempre a qualsiasillo, conche partirà leggermente sfavorito ma assolutamente non battuto ...