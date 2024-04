LIVE – Darderi-Fritz 4-4 - secondo turno Masters 1000 Madrid 2024 | RISULTATO in DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SEYBOTH WILD 0-15 Errore di dritto dopo il servizio di Fritz. 2-2 Prima e benedizione Darderi!! 40-0 Brutta smorzata dell’azzurro, clamoroso errore dell’americano. 30-0 Non risponde di rovescio sulla seconda Fritz. 15-0 Piedi in ...

Continua a leggere>>

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Darderi-Fritz, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). L’azzurro, che a febbraio ha sollevato al cielo il suo primo titolo in carriera sul circuito maggiore in quel di Cordoba, ha esordito alla Caja Mágica ...

Continua a leggere>>