Las Palmas – Girona da LaLiga EA Sports | programma e dove guardarlo in TV

(Di venerdì 26 aprile 2024) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Como parte de la Jornada 33 deEA2023-2024, Lasy else enfrentarán en el Estadio de la Gran Canaria el próximo día sábado. Así, pues, en primera instancia, los comandados por Xavi García llegarán al enfrentamiento luego de perder ante el Celta de Vigo (4-1), perder ante el Sevilla (2-0), perder ante el Barcelona (1-0) y perder ante el Almería (1-0), mientras que el combinado de Míchel registró una victoria sobre el Cádiz (4-1), una derrota frente al Atlético de Madrid (3-1), una victoria sobre el Betis (3-2) y una derrota frente al Getafe (1-0). Con base en lo anterior, cabe destacar que los pío-píos se ubican en la decimotercera posición de la tabla con 37 puntos y -9 en el ...

Figueroa i Del Cerro xiularan a Las palmas - L'últim episodi del madrileny va ser anul·lar un gol contra la Reial Societat per un fora de joc trenta-set segons abans i en una jugada diferent de la final ...

Continua a leggere>>

Paura al girona, grave scontro in allenamento: due calciatori in ospedale - Due calciatori del girona in ospedale: momento di grande paura per il club spagnolo nel corso dell'ultimo allenamento ...

Continua a leggere>>

Paura girona, grave scontro di gioco in allenamento: due calciatori in ospedale - Juanpe e Yan Couto hanno subito un duro colpo alla testa: frattura al naso per lo spagnolo, taglio al sopracciglio per il brasiliano ...

Continua a leggere>>