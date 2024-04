La Svezia rifiuta il Var | tifosi in rivolta e la Federazione fa marcia indietro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 aprile 2024) Mentre in Italia si fa i conti con continui errori arbitrali e polemiche legate al Var, c’è chi la tecnologia nel calcio ha scelto dirla senza se e senza ma. Secondo quanto riportato dal “Times”, il Paese hato l’utilizzo del Var nel calcio. Lascandinava ha scelto di faredopo aver capito che la maggior parte dei club e delle federazioni regionali ha votato contro l’uso della tecnologia anche nelle competizioni europee. Laè diventata, dunque, il primo Paese al mondo a respingere l’introduzione del Var nel calcio. Fredrik Reinfeldt, presidente della SvFF, lo scorso anno aveva parlato del Var, in termini positivi, come uno strumento futuristico. Non è previsto che la UEFA eserciti alcun tipo di pressione sulla...