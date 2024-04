(Di venerdì 26 aprile 2024) Gli attori sponsorizzati da entità statali – che nel gergo tecnico sono le attività informatiche portate avanti da gruppi legati a governi – sono il rischio più grave per la sicurezza informatica d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Chiara Ferragni ha chiuso la vacanza a Roma con un look all'insegna della sensualità. Ha indossato un body in tulle trasparenze, lanciando il trend dei capi intimi portati a vista.Continua a leggere Continua a leggere>>

Cambia l'app di Sonos per rispondere alle mutate esigenze del mercato: addio alla paginazione con il menù in basso, decisamente desueta e priorità assoluta ai normali flussi di navigazione. Il risultato è un'app più facile da usare e anche molto più completa e personalizzabile .... Leggi tutto Continua a leggere>>

La nuova grande minaccia per le prossime elezioni europee è ibrida - L’azienda americana di sicurezza informatica, sussidiaria di Google, Mandiant mette in guardia sulle operazioni di Russia e Iran: "L'Europa non deve solo prepararsi a una serie di rischi informatici, ...

Continua a leggere>>

Sanità, radiologi a gamba tesa su Riccardi: «52 nuovi ingressi A noi risultano solo 3. L'assessore ci ha offeso» - Non ci stanno e respingono al mittente le accuse. Non solo. Il sindacato dei radiologi Sur Fassid, mette nero su bianco tutte le carenze di un sistema che a loro dire in regione sta facendo acqua da..

Continua a leggere>>

Fossombrone, il carcere raddoppia: stanziati dal governo 700mila euro - FOSSOMBRONE Finanziati 700mila euro per realizzare 81 nuovi posti detentivi nel carcere di massima sicurezza di Fossombrone. Lo rende noto il deputato Antonio Baldelli. «Il comitato ...

Continua a leggere>>