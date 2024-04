La morte dell’avvocato Bosco I manifesti affissi col tricolore innescano nuove polemiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Il sindaco e l’amministrazione comunale partecipano al lutto della famiglia per la scomparsaGiovanni". Lo si legge sufunebri, Babardati di, fatti affiggere in città da alcuni giorni. E’ prassi che ciò accada quando viene a mancare una persona che per anni ha svolto funzioni pubbliche, ricoprendo ruoli rappresentativi in seno all’amministrazione comunale, o nelle società partecipate dal Comune. L’avvocato Giovanni(nella foto), deceduto per arresto cardiaco la scorsa settimana, poche ore dopo aver ricevuto la notifica di un arresto da parte degli uomini della Guardia di Finanza, era stato consigliere comunale. Aveva anche cercato di diventare sindaco, candidandosi nel 2007, ma con i soli 900 voti raccolti si dovette accontentare di un posto in ...