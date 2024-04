La Liberazione dalle mafie Don Ciotti in piazza Riboldi | | Sporchiamoci le mani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Serve una coscienza collettiva, e un’azione comune, per debellare la peste mafiosa. Questa deve essere la nostraoggi". Sono risuonate forti, chiare, accalorate, come suo solito, le parole di don Luigi, fondatore del gruppo Abele e dell’associazione Libera, ospite straordinario, ieri mattina, allafestazione di intitolazione di unadi Triuggio a don Antonio. Il vescovo nato proprio qui, a Tregasio, nel 1923, e poi trasferitosi al Sud, si era battuto contrastare la camorra. Un evento molto partecipato, con oltre 350 persone di ogni generazione, in una piazzetta, di fronte alla casa natale, allestita a festa con i tricolori e allietatanote della banda. "È stato un vescovo fatto di popolo - lo ha definito don, ...