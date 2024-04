Israele | intesa ma con 33 ostaggi liberi

Si tratta a oltranza fra Israele e l’Occidente per non far scoppiare una guerra che coinvolga tutto il Medio Oriente. E lo si fa in modo brutale. Gli Stati Uniti avrebbero infatti deciso di lasciare che Israele attacchi Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. In cambio dell’impegno del Governo ...

Continua a leggere>>