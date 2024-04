Intrigo Fabbian | la Roma lo vuole - l’Inter lo usa per Zirkzee

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lasembra intenzionata a prenderedel Bologna per la prossima stagione, conche potrebbe rinunciare al diritto di recompra nel caso in cui decidesse di affondare per Joshua, Zirzkee,e la. Tanti destini, un solo modo per risolvere la situazione: il calciomercato. La matassaandrà risolta al L'articolo