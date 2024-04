Infermieri sudamericani - a Varese hanno già iniziato la prova L’azienda sanitaria | Incoraggiante I medici | Dopo 5 mesi nessuno è autonomo

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’idea dell’assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, di risolvere la drammatica carenza di personalestico andando a reclutare professionisti in Sud America, non è una novità in Lombardia. Lo scorso novembre, infatti, nelsocioterritoriale Sette Laghi disono arrivati 12provenienti da Argentina e Paraguay. È il cosiddetto Progetto Magellano: giovani professionisti stranieri vengono inseriti nelle strutture sanitarie locali per cercare di rimpolpare il personale,aver completato un percorso di integrazione di un mese. Trenta giorni molto fitti per i giovaniche, durante questo periodo, dovranno imparare la lingua, studiare le norme e le pratiche di un Sistema sanitario ...

infermieri sudamericani reclutati Allarme di Nursing Up vs il piano Bertolaso - Nursing Up: "Piano Bertolaso su reclutamento infermieri sudamericani potrebbe trasformarsi in un pericoloso boomerang" «Prendiamo atto, in queste ore, che il piano Bertolaso, sul reclutamento di ...

Continua a leggere>>

Sanità, Nursing Up De Palma. «Piano Bertolaso su reclutamento infermieri sudamericani potrebbe trasformarsi in un pericoloso boomerang! - RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Prendiamo atto, in queste ore, che il piano Bertolaso, sul reclutamento di infermieri italiani sudamericani, va avanti spedito: si tratta di un progetto che prevede la ...

Continua a leggere>>

Baldini (Enpapi): Bertolaso recluta infermieri all’estero e dimentica le professionalità italiane - “Volando in Argentina e Paraguay, alla ricerca di infermieri e medici da reclutare per sopperire ... per programmare corsi di formazione mirati per il personale sudamericano che entro l’anno arriverà ...

Continua a leggere>>