Inchiesta vendita Milan - Corriere della Sera | un dirigente in Procura parla di forte influenza di Elliott

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il, nell’ambito dell’sul passaggio di proprietà del(la società non è indagata), si sofferma sul direttore amministrativo Aldo Savi, l’uomo dei conti del club, come lo definisce il quotidiano che tira in ballo alcune impressioni espresse dalagli inquirenti. L’ipotesidio è che il(venduto nel 2022 a Red Bird) sia ancora sotto l’del fondodi Gordon e Paul Singer. In possessoGuardia di Finanza c’è un documento interno al, una sorta di ‘presentazione’ preparata dalla dirigenza per dei colloqui a fine 2023 con degli “investitori del mondo arabo”, il cui ...

corriere DELLA SERA - Napoli fallimento dell'anno, ha cambiato tre allenatori in una stagione - Il corriere della Sera ha fatto il punto sulla stagione del Napoli: "Il premio «fallimento dell’anno» lo vince il Napoli che ha esonerato due allenatori (Garcia e Mazzarri) e sa che a fine anno dovrà ...

Continua a leggere>>

corriere della Sera - Juventus, l'addio con Allegri non sarà cordiale: spunta un retroscena con Galliani - Allegri è ancora legato ai bianconeri per un anno e non intende transare, anzi, chiederà l'intero stipendio per sé e lo staff. D'altronde, qualora centrasse il piazzamento in Champions, lascerebbe all ...

Continua a leggere>>

Chi è Antonio Scurati Età, moglie, figli e libri dello scrittore - Antonio Scurati, noto giornalista e autore italiano, è famoso soprattutto per la sua serie di romanzi storici su Benito Mussolini. Nato il 25 giugno 1969 a Napoli, dopo aver completato gli studi super ...

Continua a leggere>>