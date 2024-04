Il piano di Renzi per la doppia sfida | beffa a Calenda e vuole svuotare il Pd

(Di venerdì 26 aprile 2024) La solitudine dei numeri primi, o meglio, di quelli che si sono convinti di esserlo. Carlo, ad esempio. Ha tentato in tutti i modi di suonarle a tutti ed è finito suonato. Succede a chi tenta un azzardo e si ritrova con Federico Pizzarotti ed un pugno di mosche. Gli ultimi a sbattere la porta, all'incirca cento tesserati del gruppo di Rinascimento Azionista, dirigenti di prima fascia, già candidati alle elezioni politiche e a quelle del Comune di Roma. Convinti alla fine a schierarsi con l'avversario numero uno di sor Carlo, la lista Stati Uniti d'Europa, ed in fondo in fondo con la lunga mano dell'arci nemico Matteo. Tra loro, anche la professoressa Emanuela Pistoia, preside della facoltà di giurisprudenza all'Università di Teramo e probabile candidata alle europee nella lista di Emma Bonino in quota Libdem Europei (il gruppo di Andrea ...

Torna su Prime Video il reality thriller Celebrity Hunted - Caccia all’uomo con la sua quarta stagione. Questo show, a metà tra il reality e una serie scripted, vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la... Continua a leggere>>

Il Calendario completo della nuova stagione Atp, per quanto concerne l’annata 2024 . Tutto pronto per altri 11 mesi all’insegna del tennis, con i migliori giocatori del pianeta che si sfideranno in tutto il globo, dall’Australia agli Stati Uniti, passando per l’Europa e la Cina ma non solo. Occhi ... Continua a leggere>>

Europee, Azione chiude il cerchio: De Nisi, Postorivo e Calafiore i candidati calabresi - In via di definizione la composizione della lista dei calendiani nel collegio Sud: con il segretario regionale del partito in campo due donne ...

Continua a leggere>>

Comunali, calenda con Zedda: rabbia degli alleati, Campo largo a rischio - Malumori nel M5s che voleva solo il sostegno della coalizione che aveva vinto con Todde, ma la tensione si estende anche ad altre sigle ...

Continua a leggere>>

Elezioni europee, sondaggi politici: rischio esclusione per Azione e Verdi-Sinistra. Al voto il 54% degli italiani - Vento in poppa per Fratelli d'Italia, gelo per Azione e Alleanza Verdi-Sinistra, a rischio esclusione dell'Europarlamento. E' il quadro che emerge dall'ultimo sondaggio realizzato ...

Continua a leggere>>