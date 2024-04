Il Gladiatore 2 - le reazioni al test screening parlano di 160 minuti elettrizzanti | Merita l' Oscar

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 aprile 2024)entusiastiche aldel film di Ridley Scott in arrivo a fine anno, lodi al cast, alle scene di combattimento, ma anche a scenografia, costumi e musiche. Il2 di Ridley Scott è stato proiettato ieri sera a Las Vegas per undall'esito molto positivo.entusiastiche dai presenti che hanno lodato le somiglianze col film originale, evidenziando però l'unicità di questo nuovo capitolo "meritevole di un". Già il trailer work in progress de Il2 mostrato qualche mese fa al CinemaCon aveva anticipato epiche sequenze d'azione, galvanizzando il pubblico della convention. Impressione universalmente confermata dalla prima proiezione, durata due ore e 40. ...