Il Cairo propone una tregua in cambio di 33 ostaggi | gli unici ancora vivi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ci sarebbe in corso un tentativo da parte deldi riavviare i colloqui con una proposta egiziana che comporterebbe il rilascio di «33, tra donne, anziani e malati». Lo ha detto un funzionario israeliano al Jerusalem Post, in merito alla delegazione egiziana che ha incontrato i mediatori israeliani per discutere deglie di un cessate il fuoco a Gaza. Secondo il sito israeliano, i funzionari dell'intelligence israeliana ritengono che siano infatti solo 33 i rapitiin vita, su un totale di 133trattenuti da Hamas e altri gruppi terroristici palestinesi nella Striscia. Nelle scorse settimane anche funzionari americani avevano riferito al Wall Street Journal di temere che gran parte degliisraeliani a Gaza fossero morti.