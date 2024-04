Honey - il cane preso a picconate e abbandonato in un cassonetto

Un altro cane in Sicilia torturato “a picconate in testa”: forza honey - I casi di Aron, di Nina, di tanti altri cani seviziati, abbandonati, sono tutte vicende di cronaca che arrivano dalla Sicilia. Un'altra triste storia arriva ...

Il cane honey preso a picconate: stato critico ma ha mosso la testa - Sono ancora molto critiche le condizioni di honey, il cane trovato in un cassonetto nel quartiere Cruillas di Palermo con ferite alla testa. Stamani, però, l’animale ha mosso la testa e ciò lascia qua ...

Cane in un cassonetto a Cruillas, avviate indagini per risalire ai responsabili: ecco come sta honey - honey ha superato la notte, nonostante versi in gravi condizioni di salute. Il cane ritrovato ieri all’interno di un cassonetto nel quartiere Cruillas di Palermo, coperto da sacchi di spazzatura, pres ...

