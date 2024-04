gudmundsson, le strategie di Inter e Juventus e la voglia di Premier: la situazione - La stagione volge al termine e per Albert gudmundsson ci sono due ultime missioni: la prima e più importante blindare definitivamente la salvezza del Genoa, la.

Continua a leggere>>

Biasin: “Inter, situazione diversa rispetto al 2010. Dopo Taremi e Zielinski…” - I nerazzurri, dopo aver conquistato la scudetto della seconda stella, stanno già pensando alla prossima stagione ...

Continua a leggere>>

Albert gudmundsson, obiettivo del Milan, ha rivelato il suo sogno per il futuro in un’intervista rilasciata al Telegraph - Albert gudmundsson, obiettivo del Milan, ha rivelato il suo sogno per il futuro in un’intervista rilasciata al Telegraph Albert gudmundsson, obiettivo dichiarato del calciomercato Milan, ha parlato de ...

Continua a leggere>>