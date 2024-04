Grey’s Anatomy 20 - la recensione | la rivolta degli specializzandi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ladella premiere di Grey's20, dal 25 aprile in streaming su Disney+, che prova a reboottare ancora una volta la serie con l'arrivo della nuova showrunner Meg Marinis e il futuro dei nuovi. Un anno e mezzo fa - che sembra più una vita fa, a causa del doppio sciopero che ha coinvolto sceneggiatori e attori americani nel 2023 - lodavamo la premiere della 19esima stagione di Grey's, che provava a mettere ordine nel caos lasciato dal precedente finale operando quasi un reboot, con l'uscita di scena di Ellen Pompeo come personaggio regolare dopo quasi 20 anni e l'arrivo di cinque nuovia voler omaggiare i Magic Five iniziali. Ebbene, proprio grazie a quello sciopero e alla riduzione del numero di episodi prodotti, ci ritroviamo a lodare un nuovo ...

Grey's anatomy: Shonda Rhimes ha assunto una scorta a causa del fandom tossico - Alcuni commenti molto violenti dei fan avrebbero spinto l'autrice a rivolgere a un'agenzia privata per la sua sicurezza ...

Continua a leggere>>

How to Save a Dead Friend, di Marusya Syroechkovskaya - How to Save a dead Friend è un’opera intima e politica che nella sua frammentazione trova l’ordine nell’amore e nella vita.

Continua a leggere>>