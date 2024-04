Gli addetti del duty free | C' è un precedente furto di Piero Fassino Ma il parlamentare non fu denunciato

Rischia di finire davvero davanti alla magistratura, Piero Fassino, per il caso del profumo messo in tasca senza pagare all'aeroporto di Fiumicino. Gli addetti al duty free hanno fatto sapere che già in passato l'uomo politico sarebbe stato riconosciuto come autore di un furto nel duty free del ...

Continua a leggere>>