Ginnastica ritmica - World Cup | Sella 22^ e Galli 24^ a Tashken - niente pass per le prime due finali di specialità

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ventiduesimo posto provvisorio per Violanella quarta tappa del circuito FIGCup di, che ha preso il via at, in Uzbekistan. L’azzurra ha totalizzato 60 punti, vedendo sfumare l’accesso alleduedi(cerchio e palla). Stessa sorte per la 17enne Giorgia, 24^ con il parziale di 59.850. In vetta alla classifica dell’all around c’è la talentuosa tedesca Darja Varfolomeev con 71.350 punti, seguita dalla bulgara Boryana Kaleyn (69.300) e l’uzbeka Takhmina Ikromova (68.400). La finale andrà in scena domenica 28 aprile dalle ore 09.00 e sarà visibile in diretta su La7d, mentre il weekend at prosegue con gli ultimi due attrezzi del concorso generale ...