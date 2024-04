Gianfelice Facchetti su Pioli | Bastava dire - complimenti Inter Sarà per la prossima volta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024)ha risposto, su Instagram, alle dichiarazioni di Stefanoriguardo la vittoria dello scudetto dell’. L’è da quattro anni che è la squadra più forte del campionato e ha vinto solo due Scudetti. Noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato”, le parole del tecnico del Milan. “Caro Stefano, dovevi ricordare anche che per due volte non siamo entrati nella tua area rispettivamente per ben 4 e 7 minuti.per la”, il commento di. SportFace.