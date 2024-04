Gaza - Sabreen non ce l’ha fatta | morta neonata simbolo di speranza

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 26 aprile 2024), la piccolanon ce: ladellanelle ultime ore Era diventata ildellain questo terribile conflitto in Medio Oriente, tra Israele ed Hamas, che non cessa affatto a finire. Purtroppo, però, nelle ultime ore arriva la terribile notizie che commuove tutto il mondo. Purtroppoal-Sakani, la piccola nata da mamma morente pochi giorni fa, non ce. Ricordiamo che la piccola è nata con un parto cesareo d’urgenza nell’ospedale di Rafah, nel Sud della Striscia di. La piccolanon ce(Ansa Foto) ...