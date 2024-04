G7 - Meloni | Papa Francesco parteciperà ai lavori sull’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 aprile 2024 –prenderà parte "aidel G7 nella sessione dedicata all'intelligenza". Lo ha annunciato la premier Giorgia, in un videomessaggio in cui illustra i temi che saranno affrontati dalla presidenza italiana del G7. "Ringrazio di cuore il Santo Padre per aver accettato l'invito dell'Italia. La sua presenza dà lustro alla nostra nazione e all'intero G7", dice la presidente del Consiglio, sottolineando che "è la prima volta, nella storia, che un pontefice partecipa aidel Gruppo dei 7". La sessione 'outreach' a cui interverrà ilè quella aperta anche ai paesi invitati e non solo ai membri del G7. "Sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro ...