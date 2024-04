Fronte Liberazione Nani da Giardino

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ci sono tendenze che non svaniscono mai, proprio mai! Ne è un esempio questa, ma andiamo con ordine... Tutto inizia negli anni ‘80, quando il mondo è immerso in un'atmosfera di prosperità e innovazione. Sono gli anni dei primi personal computer, della musica pop con artisti come Michael Jackson, Madonna, Prince…Sono gli anni che vedono la nascita di film iconici come "Star Wars", "Indiana Jones"…Anni in cui la moda è caratterizzata da capelli voluminosi, colori sgargianti e abiti eccentrici. Ed è in questo contesto, pieno di bigiotteria color oro, che nasce una tendenza diciamo “particolare”, caratterizzata da un tocco simpatico ma anche kitsch. Ovvero, insieme ai personal computer, a Prince e a Indiana Jones, spopolano ida. Sì, ida, quelli che si trovano nei praticelli delle case, o ...