(Di venerdì 26 aprile 2024) (Adnkronos) – Una foto con, il golden retriever arrivato in casa dopo la morte di Matilda, che ritraementre lei lo lecca festosamente, e una scritta eloquente: "Miss You", con un cuore spezzato e una faccina che piange. Così il rapper, che nelle stories di Instagram sorprende i fan postando un'immagine 'nostalgica' della

Personaggi tv. Fedez , tristezza infinita per la cagnolina Paloma : cosa succede . Mesi davvero molto difficili per i Ferragnez, i quali avrebbero deciso di porre fine alla loro storia d’amore. I due stanno conducendo vite parallere, con il rapper che ha lasciato anche casa. In queste ore una storia ... Continua a leggere>>

Con una storia postata sui suoi social , Fedez fa una tenera dedica al cane Paloma : ecco le parole del rapper L'articolo Fedez , arriva la dedica social per il cane Paloma proviene da Novella 2000. Continua a leggere>>

Fedez è tornato sui social per dedica re un messaggio al cane Paloma, che prima era parte della famiglia Ferragnez! Continua a leggere>>

Ferragni, fedez e l'amore per paloma: segnali di 'disgelo' tra i due - (Adnkronos) - Una foto con paloma, il golden retriver arrivato in casa dopo la morte di Matilda, che ritrae fedez mentre lei lo lecca festosamente, e una scritta eloquente: "Miss You", con un cuore sp ...

Continua a leggere>>

fedez e il dolce pensiero a paloma: “Mi manchi” - fedez ha deciso di rivolgere un pensiero a quella cagnolina con la quale in passato ha condiviso molto storie sui social ...

Continua a leggere>>

fedez, grande tristezza per paloma, la sua cagnolina: i dettagli - Mesi travagliati per i Ferragnez, con il rapper fedez e l'influencer Chiara Ferragni che sembrano aver messo fine alla loro storia d'amore. In mezzo a questa tempesta emotiva, i fan si domandano: che ...

Continua a leggere>>