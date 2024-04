Facebook e Instagram hanno un problema con il porno - e per risolverlo serve il nostro aiuto

(Di venerdì 26 aprile 2024) I social network di Meta sembrano invasi da contenuti al limite del lecito, realizzati da creator sempre più brave a piegare le regole a loro vantaggio. Lo scopo è portare le persone sui loro profili di OnlyFans, ma qualche modo per difendersi c’è

Momenti dall’interno. L’umanità di Sollicciano - Progetto di fotografia sociale di Chiara Benelli realizzato dentro il carcere. Gli scatti sono in mostra alla BiblioteCaNova dell’Isolotto fino al 11 maggio.

Continua a leggere>>

Dopo la chemioterapia fa giocare i bimbi malati: “Una ‘cura’ per loro e per me” - Michele Mariani, 56 anni di Pesaro, tre volte alla settimana arriva al Sant’Orsola di Bologna per le terapie. “Donare sorrisi è la mia forza: mi ha evitato effetti collaterali” ...

Continua a leggere>>

Lorenzo Tosa e Giuseppe Aloe al castello di Riomaggiore con le loro ultime uscite - Torna un nuovo appuntamento con Castello di Parole sabato 20 aprile alle 17.30 a Riomaggiore con due ospiti di eccezione: Lorenzo Tosa, giornalista genovese, autore di “Vorrei chiederti di quel giorno ...

Continua a leggere>>