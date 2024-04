Europee - doccia fredda per Calenda e Verdi-Sinistra dal sondaggio ristretto Emg | soglia del 4% lontan - Ilaria Salis rischia il boomerang

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 aprile 2024) Come andrebbero le elezionise gli italiani votassero in questi giorni? Nell’ultimosettimanale Emg Different, società di ricerche di mercato diretta da Fabrizio Masia, ha provato a cambiare la lente, focalizzandosi solo su chi andrà davvero a votare l’8 e il 9 giugno. Si scopre in primis che a esprimere tale intenzione è il 55 per cento degli intervistatei. Il 20, invece, «probabilmente» andrà a votare, il 12 per cento «non sa», il 7 «probabilmente no» e, infine, il 6 per cento è certo che quei giorni rimarrà a casa. Ciò significa, secondo Emg, che l’affluenza stimata si attesta al 54 per cento. Su questo campione, ovvero coloro che hanno dichiarato di recarsi alle urne, l’istituto di ricerche di mercato ha dunque stretto. Dai risultati emergono tendenze in linea con quelle osservate negli ultimi sondaggi per il centrodestra: il ...