(Di venerdì 26 aprile 2024), che è apparso nella notte italiana durante il primo round del Draft NFL a Detroit, ha anche pubblicato un trailer ufficiale per The Death of Slim Shady sui suoi canali ufficiali dei social media principali: la clip anticipa un conceptispirato ai police-procedural e mostra un giornalista di cronaca nera che discute della morte Slim Shady, il mitico e dispettoso alter ego diche è apparso per la prima volta nell’di debutto della star, The Slim Shady LP del 1999 e che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera. “Attraverso le sue rime complesse, spesso criticate e stravaganti, l’antieroe noto come Slim Shady ha avuto molti nemici negli anni: chi può averlo ucciso?” si domanda il cronista. Anche il rapper 50 Cent, celebre collaboratore di, fa un cameo nel trailer: ...

eminem dubbed 'psychopath' in 'The death of Slim Shady' teaser: Watch - Cent branded eminem not a friend but a psychopath in the newly released teaser of the latter’s new album, Death of Slim Shady.After eminem, 51, announced he would be dropping ...

eminem annuncia l'uscita del nuovo album: sarà intitolato La morte di Slim Shady - Il trailer appena pubblicato anticipa un concept-album in stile serie tv police-procedural: chi ha ucciso Slim Shady

eminem ha annunciato un nuovo album - Lo aveva anticipato giusto a marzo Dr. Dre: «eminem sta lavorando ad un nuovo album che uscirà quest’anno. Andrò a sentirlo domani. eminem è uno che non spoilera molto, quindi domani è la prima volta ...

