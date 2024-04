Emergenza aviaria - si trasmette tra i bovini | negli Stati Uniti si studiano le contromisure per proteggere l’uomo ed evitare l’epidemia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Cresce l’allerta sull’. Lo scienziato americano Eric Topol, vice presidente esecutivo Scripps Research, fondatore e direttore Scripps Research Translational Institute, ha evidenziato in una ricerca la trasmissione dell’influenza H5N1 ad alta patogenicità fra “bovino e bovino e da bovino a pollame“. Il risultato del sequenziamento virale è stato presentato nel corso di un vertice tenutosi Oltreoceano e organizzato nei giorni scorsi da Dipartimento dell’agricoltura (Usda), dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e dalla Food and Drug Administration (Fda). “Sono inoltre confermati casi dida latte asintomatici”, ma “con infezione da H5N1”, anche se “l’entità dei test non è chiara”, ha detto inoltre Topol. L’...