Diodato | De André tra i miei riferimenti fondamentali - è quello che mi ha spinto a impegnarmi di più nella scrittura

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 aprile 2024) ROMA – “Sono molto orgoglioso di poter essere qui in un giorno così importante”. Cosìha aperto la serata di ieri,giornata del 25 aprile a Radio2 Live su Rai Radio2. “A me piace pensare al live come un corpo vivo, una fiamma che brucia e che è anche imprevedibile. Abbiamo trasformato spesso le canzoni anche nei concerti, adattandoci ai luoghi, alla situazione che si era creata con il pubblico, abbiamo sperimentato tanto”, ha raccontato ai microfoni di Ema Stokholma e Gino Castaldo parlando del nuovo disco appena pubblicato “Ho acceso un fuoco” e che racchiude e celebra proprio la dimensione del concerto. “Mi dispiaceva dopo questi anni di tour non provare a fare una foto, fermare queste versioni e queste vibrazioni. Lo abbiamo registrato in presa diretta, si suona tutti insieme dall’inizio alla fine e si accettano anche delle ...