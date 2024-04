Di Maio - Dragh - Letta | trombati che piacciono all' Ue Dal Colle alla disfatta dem-5S | il filo rosso che li lega

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

C'è sempre un po' di nazionalismo quando si guarda con malcelato orgoglio alle cinque squadre italiane di calcio che il prossimo anno saranno tra le contendenti della Champions League. Una in più di quest'anno. Quando l'Italia diventa protagonista ci fa piacere. Con lo stesso spirito è difficile non sentirsi un po' blanditi da un orgoglio nazionale (se non nazionalista) quando si vede quanta e quale eco abbia ricevuto il discorso di Marioi nella sconosciuta La Hulpe (comune vallone con settemila abitanti e un bel castello, in Belgio), commissario europeo in pectore per molti (a partire dal francese Macron, secondo quello che si legge). Analogo sentimento ci ha accompagnato nel vedere il ruolo di disegnatore del futuro europeo ("Molto più di un mercato") affidato dal Consiglio europeo a Enrico.