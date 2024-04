Di corsa verso il traguardo Segnati due terzi dei ’goal’ Ma all’Unione Europea serve un cambio di passo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’Unionevuole continuare a correre, ma raggiungere in tempo i target dell’Agenda 2030 è unsempre più difficile da raggiungere. E non solo per colpa della pandemia, della guerra in Ucraina e, più recentemente, della crisi in Medio Oriente, comunque fattori di rallentamento. È questa la fotografia che ci consegna l’ultimo report sull’avanzamento dei progetti. Parliamo del Sustainable development solutions network (Sdsn), che offre una panoramica sul percorsola realizzazione dell’Agenda 2030 compiuto da 38 Paesi: Stati dell’Ue, aspiranti membri (escluse Ucraina e Moldavia), Regno unito e Stati dellon free trade association. La quinta edizione del Rapporto sullo sviluppo sostenibile nel nostro continente è stata pubblicata a marzo e fornisce un quadro aggiornato delle performance finora ...