Daria Bignardi - chi è l’ex marito Luca Sofri | Una separazione dolorosa

È vero che, Come diceva Michela Murgia, gli amici che ti fai a 16 anni sono speciali? Oppure ha ragione Teresa Ciabatti quando sostiene che ci vuole tempo per scegliere le amiche, e che quando si è giovani forse si è troppo impegnati a diventare amici di tutti? O ancora, è frequente che nelle crisi ... Continua a leggere>>

Quanti dubbi sulla possibilità di candidare Ilaria Salis alle Europee di giugno. Dubbi che scuotono e attraversano anche il Pd e la sinistra, con cui la 39enne in carcere in Ungheria potrebbe correre. Ipotesi che però, ora, sembra raffreddarsi. Anzi, l'ipotesi non sarebbe più in campo: anche il ...

Continua a leggere>>