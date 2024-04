Da Sedicinoni a Effetto Notte | il Cine-Rap non è solo Gangster Movie

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il nuovo disco di Jack The Smokersa fare breccia nei cuori dei veri amanti del rap e fargli muovere il collo come si deve.. Un formato interessante, soprattutto se pensiamo alma e ai nuovi media, alla storia dei formati, e alla sua influenza nella musica rap. Questo articolo si propone di trovare un collegamento nuovo tra le due arti, attraverso due album piuttosto recenti. “Spegnete TikTok” is the new “Spegnete la TV” La fine dello Studio System – © The Film MagazineInnanzitutto, con questo titolo Jack The Smoker ribalta i vostri cellulari e vi dice di lasciar stare TikTok. Una lotta, la sua, al contenuto breve, che risucchia troppo tempo per lasciarti poco o niente. Un invito ad usare altre piattaforme, che non permettono magari di “cambiare canale” scrollando il dito dopo dieci secondi. Non ...