Da Salis a Montanari | la piazza è propaganda e la sinistra cerca consenso

(Di venerdì 26 aprile 2024) A volte serve rallentare la velocità di crociera, fermarsi e riavvolgere il nastro della storia per osservare e comprendere con precisione gli avvenimenti. La, per decenni, ha sottolineato (come la maestrina dalla penna rossa), che la festa della Liberazione dovrebbe essere un giorno di giubilo per tutti. Un momento di condivisione. Eppure, la doverosa partecipazione dei moderati che governano il Paese alle manifestazioni pubbliche di ieri, ha scatenato stucchevoli polemiche. Il più fulgido esempio di questa strategia (tutt'altro che improvvisata) è rappresentato dal nuovo mito dei nipotini di Carlo Marx: Roberto, che dal palco dell'evento organizzato a Roma dall'Anpi, ha letto alcune considerazioni scritte da sua figlia Ilaria, candidata per Avs alle prossime elezioni europee. «Sono orgogliosa che nel mio Paese si ricordi tutti gli anni ...