Cremona - è ai domiciliari ma viene sorpresa più volte fuori casa | 51enne torna in carcere

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 – Una donna di 51 anni, sottoposta al regime di detenzione domiciliare, è stata arrestata perché, a seguito dei controlli dei carabinieri non è stata trovata presso il suo domicilio, violando così il regime domiciliare. Arrestata dai carabinieri della stazione di Castelleone, nel cremonese, in esecuzione di un decreto emesso dal magistrato di sorveglianza di Mantova, la donna si trovava aiper furti nei supermercati, commessi dieci anni fa in provincia di, e aveva ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali ma dopo il controllo dei carabinieri è scattato l’arresto. Non è stata la prima volta che i carabinieri hanno sollecitato la donna a seguire le regole: alcune violazioni e due ammonimenti, dallo scorso mese di febbraio, il magistrato di sorveglianza aveva deciso di aggravare la ...

