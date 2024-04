Cortona - la Fiera del Fiore e del Rame torna il Primo maggio

(Di venerdì 26 aprile 2024) Arezzo, 26 aprile 2024 –con ladele del. Ail centro storico accoglie vivaisti e artigiani e si trasforma in un giardino. È la quarta edizione di questo appuntamento dedicato alle imprese del mondo florovivaistico chead abbinarsi con la manifestazione dellavorato. In questi giorni di bella affluenza turistica, anche la Festa del Lavoro aoffrirà un’occasione di richiamo per i visitatori. Mercoledì 1, per tutto il giorno, saranno presenti gli espositori delle attività floro-vivaistiche che con i loro allestimenti decoreranno le tre piazze cortonesi: Garibaldi, Repubblica e Signorelli. Insieme a queste ci saranno anche i produttori di ...

