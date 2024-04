Contributo d' accesso a Venezia - secondo giorno | oltre 106 mila persone registrate e 22 mila turisti paganti

(Adnkronos) – primo giorno di sperimentazione, oggi 25 aprile, del ticket per Venezia . Circa 110mila le presenze in città, con 15mila turisti che hanno prenotato e pagato i 5 euro di contributo. Ma non sono mancati momenti di tensione per le proteste dei comitati cittadini contrari alla misura. I ... Continua a leggere>>

E arrivò la fatidica data. A Venezia nel primo giorno di sperimentazione del ticket d'ingresso sono oltre 113 mila le persone che sono arrivate in città per il 25 aprile. Solo 15.700, hanno però pagato il voucher di 5 euro per accedere al centro storico. Tutti gli altri accessi sono di persone

Fratelli d'Italia e le ombre sulla convention «abusiva» a Pescara, il direttore coi profili fake e altre pillole - Occhio, la convention di Fratelli d'Italia a Pescata è accusata di essere abusiva: è stato presentato un esposto sul tendone per presunte irregolarità sull'occupazione del suolo demaniale marittimo.

Salvate 4 persone scappate sul tetto di un edificio in fiamme - I vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano ed Inveruno sono stati impegnati, insieme al nucleo Saf, la notte scorsa, per un incendio scoppiato in un condominio di Parabiago, in provincia di milan

milano, 70mila euro e 5 kg di droga nella soppressata. Due arresti - milaNO (ITALPRESS) - Meroledì a milano la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini albanesi di 36 e 46 anni per detenzione ai fini di spaccio

