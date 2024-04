Colleferro Celebrazioni in occasione del settantanovesimo anniversario della Festa della Liberazione del 25 Aprile

Cronache Cittadine COLLEFERRO – A causa delle previsioni meteo avverse, il programma pomeridiano delle celebrazioni in onore dell’Anniversario della Liberazione d’Italia del L'articolo Colleferro. 25 Aprile. Il programma aggiornato delle celebrazioni in onore dell’Anniversario della Liberazione ... Continua a leggere>>

celebrazioni del 25 aprile in Italia: tra solidarietà e polemiche - Il 25 aprile, giorno della Liberazione in Italia, è stato segnato da una serie di eventi in tutto il paese. Tuttavia, non tutti gli eventi sono stati pacifici o celebrativi, come dimostrano gli incide ...

Continua a leggere>>

Rocca di Papa | L'Anpi: "Un 25 aprile “divisivo” - ROCCA DI PAPA (politica) - Il comunicato del circolo locale ilmamilio.it - nota stampa 'Una situazione imbarazzante. Un imbarazzo già percepito lo scorso anno in occasione delle celebrazioni del 25 ..

Continua a leggere>>

Festa della Liberazione, così i comuni dei Castelli Romani celebrano il 25 Aprile: il programma delle iniziative - Il 25 aprile 2024 ricorrerà il 79° Anniversario della Liberazione dall’occupazione nazi-fascista e della riunificazione dell’Italia. Nelle città ...

Continua a leggere>>