Cobolli-Jarry - orario ATP Madrid 2024 | programm - partite pri -a, -tv, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Una giornata zeppa di italiani, quella del secondo turno di. Vivremo il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, mentre sul campo 5 sarà il teatro del match di Flavio, che avrà di fronte la testa di serie numero 22 del tabellone Nicolas. Per il numero 64 al mondo sarà di nuovo sfida contro un cileno, dopo il successo in rimonta contro Alejandro Tabilo. L’azzurro ha però dei gran bei ricordi contro l’attuale testa di serie numero 22 del tabellone spagnolo: all’ultimo Australian Open i due si trovarono di fronte, con Flavio che riuscì ad avere la meglio sul suo avversario in cinque set, vincendo così il primo match Slam della sua carriera. Il match tra Flavioe Nicolassarà il quarto ina sul Campo 5. Ad inaugurare la giornata ...