Cittadella-Feralpisalò e Cosenza-Bari - Serie B | t - formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 26 aprile 2024)sono valide per la trentacinquesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabilini eSei risultati utili di fila e playoff a un solo punto. Il momento deldi Gorini è sicuramente ottimo, tant’è che i veneti – che nella prima parte di stagione sono stati sempre dentro la zona importante della graduatoria – adesso sono tornati a crederci. Gorini, tecnico del(Lapresse) – Ilveggente.itE contro la, che di speranze salvezza ne ha, ma sicuramente poche vista la classifica, la sensazione e non solo è quella che i padroni di casa, per la qualità della rosa e per quella voglia di giocare ancora dopo ...