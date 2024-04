Ciclismo A Chiaravalle vince Cingolani Alleivi - Barbini Esordienti campione provinciale

(Di venerdì 26 aprile 2024) A Monsano i Giovanissimi del Pedalese vincono il 1° Trofeo FC Falegnameria sia come numero di partecipanti che come risultato tecnico, 26 aprile 2024 –Tommaso(Allievi) eprimo anno)entrambi della società organizzatrice. All’evento presenti le massime cariche della Feder, il presidente del comitato regionale Lino Secchi, il presidenteanconetano Federico Bastianelli, i sindaci die Monte San Vito, accompagnati dagli assessori, Giorgio Toccaceli e, ovviamente, il presidente del Pedalese Giulio Cardinali. Questo il responso della strada al 51esimo Trofeo della ...

La reatina Emma Verdecchia vince un altro oro nella Ritmica - Bene anche Lavinia Santarelli, A4, che pur scendendo dal podio ha dimostrato grandi capacità di esecuzione Buone anche le prestazioni di Beatrice Angelucci e Francesca cingolani entrambe J1. La ...

Vittoria per Tommaso cingolani al Trofeo Terre Italiche - Raiano (Aquila) - Un weekend da incorniciare, in terra abruzzese, quello appena trascorso (20 e 21 aprile 2024); una “due giorni” sportiva, ...

Play in Silver. Porto Recanati piega Viterbo, ora c’è Roma. Il Pisaurum chiude con un successo - L'Attila Junior di Porto Recanati vince contro la Stella Azzurra Viterbo con un punteggio di 81-77, chiudendo in testa i play In Silver con 22 punti. Gamazo e Montanari si distinguono con 18 e 16 punt ...

