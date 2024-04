Challengers | il tennis come esperienza erotica

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 aprile 2024) In, Luca Guadagnino rielabora l'elemento del menage à trois nell'ottica del connubio fra ambizione sportiva e tensione, realizzando un altro superbo melodramma. In un film in cui quasi ogni scena è intrisa, a suo modo, di una carica sessuale più o meno esplicita, un singolo momento risulta particolarmente significativo per definire i rapporti fra il terzetto di protagonisti di. Si tratta della fase culminante del lungo flashback ambientato nell'estate del 2006, nella notte che segue il primo incontro fra due giovaniti di belle speranze, Patrick Zweig e Art Donaldson, amici fin dalla preadolescenza, e Tashi Duncan, astro nascente del, già corteggiata da sponsor attirati da una carriera a dir poco promettente. Dopo aver bussato alla porta della camera d'hotel …